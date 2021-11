Anzeige

Kriminalität Sechs Kilo Kokain im Auto: U-Haft für 30-Jährigen Ein 30-Jähriger soll im schwäbischen Füssen sechs Kilo Kokain in seinem Auto transportiert haben.

Mail an die Redaktion Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Füssen.Der Mann wurde erwischt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Fahnder der Grenzpolizei hätten die Drogen bei einer Kontrolle auf der Autobahn 7 gefunden und sichergestellt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Da Fluchtgefahr bestanden habe, sei kurz nach der Kontrolle in der Nacht auf Mittwoch Haftbefehl gegen den 30-Jährigen erlassen und der Mann in Haft gebracht worden, teilte ein Sprecher mit. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun in dem Fall.

