Prozesse

Sechs Männer wegen Brandanschlags auf Moschee vor Gericht

Nach einem Brandanschlag auf eine Moschee müssen sich seit Donnerstag sechs Männer vor dem Landgericht Ulm (Baden-Württemberg) verantworten. Drei sind wegen versuchten Mordes und versuchter Brandstiftung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Anfang März dieses Jahres zwei Brandsätze auf das Wohngebäude in Ulm an der Grenze zu Bayern geworfen zu haben, in dem sich die Moschee befand. Acht Menschen sollen sich zur Tatzeit in dem Haus aufgehalten haben. Deren Tod sollen die Angeklagten nach Auffassung der Staatsanwaltschaft in Kauf genommen haben.