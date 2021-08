Anzeige

Unfälle Sechs Verletzte bei Auffahrunfall auf A92 Sechs Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der A92 in Höhe der Anschlussstelle Erding verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Eitting.Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagabend an der Anschlussstelle in der Nähe von Eitting (Landkreis Erding) zu einem Rückstau auf dem linken Fahrstreifen. Drei Fahrzeuge mussten demnach abbremsen, was ein nachfolgender Autofahrer ersten Erkenntnissen nach zu spät bemerkte und daraufhin in hohem Tempo mit seinem Pkw auf den stehenden Verkehr auffuhr. Die Autos am Stauende wurden nach Angaben der Polizei durch die Wucht des Aufpralls ineinander geschoben und zum Teil weggeschleudert.

Die Schwerverletzten wurden per Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die A92 in Fahrtrichtung Deggendorf war zur Bergung der Verletzten für etwa vier Stunden komplett gesperrt.

