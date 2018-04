Brände Sechs Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Merken

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Roßtal.Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Roßtal sind am Freitagmorgen sechs Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Brandes in dem Gebäude im Landkreis Fürth war zunächst unklar. Nach erster Einschätzung der Ermittler entstand hoher Sachschaden.