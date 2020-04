Anzeige

Brände Sechs Verletzte bei Großbrand in Oberbayern Bei einem Großbrand in Oberbayern sind sechs Menschen verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Waldkraiburg.Bei dem Feuer, das nach Polizeiangaben am frühen Montagmorgen in der Innenstadt von Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf am Inn ausbrach, entstand Millionenschaden.

Als die Feuerwehr vor Ort ankam, stand ein Lebensmittelgeschäft in Flammen. Das Feuer griff auf ein benachbartes Haus mit Drogeriemarkt über. Bewohner über den Geschäften brachten sich in Sicherheit oder wurden von der Feuerwehr gerettet.

Sechs Menschen wurden durch das Einatmen von Rauch verletzt, vier von ihnen mussten vorübergehend ins Krankenhaus. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei