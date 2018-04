Brände Sechs Verletzte bei Scheunenbrand

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrauto in Berlin. Foto: Britta Pedersen/Archiv

Dettelbach.Beim Brand einer Scheune im unterfränkischen Dettelbach (Landkreis Kitzingen) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Fünf Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung, einer zog sich Brandverletzungen zu, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Unter den Verletzten sei auch ein Feuerwehrmann gewesen. Die Scheune ging am Samstagvormittag in Flammen auf und brannte vollständig nieder. Dabei wurden auch der Vorbau des zugehörigen Wohnhauses und mehrere benachbarte Gebäude beschädigt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.