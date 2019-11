Unfälle Sechs Verletzte bei Unfall auf A3 in Unterfranken Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 sind nahe Stockstadt (Landkreis Aschaffenburg) sechs Menschen verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen der Malteser fährt mit Blaulicht durch die Nacht. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Stockstadt.Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen am Freitagabend drei Autos zusammen, wobei ein Wagen in einen Wald geschleudert wurde. Sechs Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Sanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie mit Rettungswagen in eine Klinik.