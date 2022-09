Fußbal Sechs Wechsel bei Bayern gegen Stuttgart: Mané auf der Bank Julian Nagelsmann baut seine Mannschaft im Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart großflächig um. Der Trainer nimmt beim deutschen Fußball-Meister am Samstag im Vergleich zum 2:0 bei Inter Mailand in der Champions League sechs Veränderungen vor.

Münchens Trainer Julian Nagelsmann.

München.Erstmals in dieser Saison steht Sadio Mané nicht in der Münchner Startelf. Neu in die Offensive kommen wie erwartet Jamal Musiala, Serge Gnabry und auch Talent Mathys Tel. Leroy Sané sitzt nach seiner starken Leistung in Mailand wie angekündigt zunächst auf der Bank.

Drei Tage vor dem Königsklassen-Topspiel gegen den FC Barcelona steht der in der Saisonvorbereitung am Knie operierte Nationalspieler Leon Goretzka erstmals in der Startelf. Außerdem kommen die Abwehrspieler Dayot Upamecano und Noussair Mazraoui neu in die Bayern-Formation.

Beim noch sieglosen VfB stürmt Neuzugang Serhou Guirassy nach einem Kurzeinsatz vor einer Woche gegen Schalke erstmals von Beginn an.