Anzeige

Prozesse Sechseinhalb Jahre Haft nach Steinwurf auf Autobahn Nach einem Steinwurf von einer Autobahnbrücke ist ein 42-Jähriger am Landgericht Memmingen am Donnerstag unter anderem wegen versuchten Mordes zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Eine Brücke führt über die Autobahn 96 München - Lindau. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archiv

Memmingen.Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im November 2020 einen rund 1,5 Kilo schweren Stein in Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) auf die Autobahn 96 geworfen hatte. Der Stein schlug demnach in die Motorhaube eines mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde fahrenden Autos ein, die beiden Insassen blieben unverletzt.

Die Polizei hatte später DNA-Spuren des Angeklagten an dem geworfenen Stein gefunden. Zwei weitere Würfe von Autobahnbrücken im Raum Memmingen konnten dem Angeklagten mit türkischer Staatsbürgerschaft dagegen nicht nachgewiesen werden. Da es auch nach der Festnahme des 42-Jährigen zu einer ähnlichen Tat in der Region gekommen sei, sei in diesen Fällen ohne DNA-Spuren nicht auszuschließen, dass es weitere Täter gebe, sagte Vorsitzender Richter Christian Liebhart.

Der Angeklagte wurde zudem wegen Computerbetrugs verurteilt. Nach Auffassung des Gerichts hatte der Mann mit einer für seine Nachbarin bestimmten Kreditkarte und dem zugehörigen PIN-Brief insgesamt 1400 Euro abgehoben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

© dpa-infocom, dpa:211201-99-218442/6