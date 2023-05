Mittelfranken Sechsjährige von Auto angefahren: Kopfverletzungen

Ein sechsjähriges Mädchen ist bei einem Unfall in Mittelfranken von einem Auto angefahren und mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Gruppe Schulkinder, darunter das Mädchen, war am Dienstag bei Grün über die Straße in Zirndorf (Landkreis Fürth) gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Eine 68-jährige Autofahrerin wartete bis die Kinder hinübergelaufen waren und wollte dann in die Straße abbiegen.

dpa