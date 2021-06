Anzeige

Polizei Sechsjähriger bei Unfall verletzt Der Junge fuhr auf der falschen Fahrbahnseite und wurde von Autofahrer übersehen. Beim Zusammestoß wurde er leicht verletzt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei wurde zu einem Unfall im Ortskern von Döltsch gerufen. Symbolfoto: Philipp Breu Foto: Philipp Breu

Kirchendemenreuth.Am Donnerstagabend fuhr ein 43-jähriger Bauleiter aus dem westlichen Landkreis Neustadt an der Waldnaab mit seinem BMW von Menzlhof in Fahrtrichtung der B22 durch die Ortschaft Döltsch. In der Ortsmitte übersah er nach Informationen der Polizei ein von rechts kommendes sechsjähriges Kind, das mit dem Fahrrad nach links in die Ortsdurchfahrt einbiegen wollte.

Da der Junge aber auf der falschen Fahrbahnseite fuhr, war er vom Pkw-Fahrer laut Polizei nur schwer zu erkennen gewesen. Der kleine Mann krachte vorne rechts an den geradeaus fahrenden Pkw. Durch den Anstoß kam er zum Sturz. Der Junge wurde aber zum Glück nur leicht verletzt. Er wurde mit dem BRK in die Kinderklinik Weiden eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.