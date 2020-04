Anzeige

Buntes Sechsjähriger fährt nicht zugelassenes Quad Einen eindeutig zu jungen Fahrer hat die Polizei in Schwaben auf einem nicht zugelassenen Quad angetroffen.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Augsburg.Sechs Jahre alt sei das Kind gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit - zu jung für eine benötigte Fahrerlaubnis, denn: „Das war kein Kinderquad“, sagte der Sprecher. Der Sechsjährige ohne Helm habe sichtlich Spaß gehabt, hieß es weiter. Seine Spritztour am Mittwochnachmittag auf einer normalen Straße in Augsburg war einer Verkehrsteilnehmerin aufgefallen, die die Beamten verständigte. Gegen die Mutter des Jungen wird nun ermittelt.