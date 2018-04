Verkehr Sechster Blitzmarathon in Bayern Am kommenden Mittwoch will das Innenministerium wieder verstärkt gegen Raser vorgehen. Wir haben alle Messstellen.

Mail an die Redaktion Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) blickt bei einer Kontrollstelle in München durch eine Laserpistole zur Geschwindigkeitsmessung. Die Polizei in mehreren deutschen Bundesländern beteiligt sich mit verschärften Tempokontrollen an einem europaweiten Blitzermarathon. Foto: Matthias Balk/dpa

Regensburg.Die Bayerische Polizei führt von Mittwoch, 18. April, 6 Uhr, bis am darauffolgenden Tag, 6 Uhr, bayernweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt rund 1900 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbänden der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 2000 möglichen Messstellen in ganz Bayern, teilt das bayerische Innenministerium am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Die Messstellen in der Oberpfalz finden Sie hier, die in Niederbayern hier. Ein besonderes Augenmerk gilt den Rasern auf Landstraßen. Die Aktion ist Teil des europaweiten „Speedmarathons“, der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „Tispol“ koordiniert wird. Auch andere Bundesländer beteiligten sich daran.

„Mit unserem Bayerischen Blitzmarathon wollen wir das Problembewusstsein für zu hohe Geschwindigkeit schärfen.“ Innenminister Joachim Herrmann



Auch der sechste Bayerische Blitzmarathon findet im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2020 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ statt. „Mit unserem Bayerischen Blitzmarathon wollen wir das Problembewusstsein für zu hohe Geschwindigkeit schärfen“, erklärte Herrmann im Vorfeld. „Unsere Verkehrsteilnehmer sollen sich dauerhaft an die Geschwindigkeitslimits halten und im Zweifel besser den Fuß vom Gas nehmen.“ Beim Blitzmarathon gehe es der Polizei nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken. „Deshalb haben wir alle Messstellen im Vorfeld im Internet veröffentlicht“, sagte der Minister weiter.

Laut Herrmann zeigen die Erfahrungen bei den Blitzmarathonaktionen der vergangenen Jahre, dass es immer noch zu viele Unbelehrbare gibt: „Obwohl auch im letzten Jahr alle Messstellen frühzeitig im Internet abrufbar waren, gingen uns 2017 beim Blitzmarathon in Bayern insgesamt 8941 Geschwindigkeitssünder ins Netz.“ Das wiegt nach Herrmanns Worten besonders schwer, denn die bayerische Verkehrsunfallstatistik zeigt ganz klar, dass zu schnelles Fahren die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle ist. 2017 wurden insgesamt 226 (2016: 215) und damit 5,1 Prozent mehr Menschen durch Geschwindigkeitsunfälle getötet, als im Vorjahr. Die Zahl der dabei Verletzten ging mit 10 112 zwar leicht zurück (2016: 10 234, -1,2 Prozent). Insgesamt stieg die Zahl der registrierten Geschwindigkeitsunfälle aber auf 19 060 (2016: 18 763, +1,6 Prozent) weiter an.

