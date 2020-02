Tiere Seeadler fühlt sich in Ostbayern wohl Die Bestände des Greifvogels erholen sich deutschlandweit. Die Oberpfalz ist sogar sein Kerngebiet in Bayern.

Von Andreas Maciejewski

Merken

Mail an die Redaktion Ostbayern ist für den Seeadler Kerngebiet in Bayern. Foto: Mühlbauer

Regensburg.Die Seeadler erobern sich nach und nach ihren natürlichen Lebensraum zurück. Ursprünglich waren die Greifvögel in Deutschland weit verbreitet, der Mensch brachte sie aber immer wieder an den Rand seiner Ausrottung. Seit der Jahrtausendwende brüten die Seeadler aber wieder im Freistaat.

Wie der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) mitteilt, konnten im vergangenen Jahr 16 bayerische Seeadlerpaare erfolgreich ihren Nachwuchs großziehen. Die neue Brutzeit beginnt derzeit gerade wieder.

Seeadler siedeln sich in Ostbayern an

Besonders in Ostbayern fühlen sich die Seeadler wohl. „Ostbayern ist ihr Kerngebiet in Bayern“, sagt Sonja Dölfel vom LBV zur Mittelbayerischen. Vor allem in der Oberpfalz, von Tirschenreuth über Schwandorf bis Regensburg hätten sich die Vögel angesiedelt. Hier suchen sie sich große Seen und Teichlandschaften sowie größere Flussgebiete als Lebensräume aus.

„Der Seeadler fühlt sich in verschiedenen Landschaften des Tieflandes wohl, sofern es nährstoff-, fisch- und vogelreiche Gewässer in der Nähe gibt“, sagt Dr. Miriam Hansbauer, Leiterin des LBV-Artenschutzreferates.

Seeadler-Sichtungen dem LBV melden

Wie viele Seeadler derzeit in Ostbayern unterwegs sind und wie viele erfolgreich gebrütet haben, darüber konnte der LBV noch keine Angaben machen. Am kommenden Montag sollen die Zahlen aber vorliegen, sagt Dölfel. Die Mittelbayerische berichtet darüber.

Beobachtungen von Seeadlern - unter Angabe von Datum, Ort und Dauer der Sichtung - kann jeder Naturfreund dem LBV unter adlermeldung@lbv.de schicken. Auch die Anzahl und mögliche erkennbare Merkmale am Vogel sind für die Naturschützer hilfreich.