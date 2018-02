Kommunen

Seehofer bekommt Brillantring für neue Uniklinik in Augsburg

Der Landkreis Augsburg will Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) wegen dessen Initiative zur Errichtung einer Medizinfakultät in Augsburg auszeichnen. Der Regierungschef werde an diesem Freitag mit dem Ehrenring mit Brillant des Landkreises ausgezeichnet, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit.