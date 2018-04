Bundesregierung

Seehofer: Familiennachzug strikt nach Koalitionsvertrag

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich mit seinem Gesetzesentwurf zum Familiennachzug von Flüchtlingen nach eigenen Worten „strikt“ an den Koalitionsvertrag gehalten. Er verstehe daher die vom Koalitionspartner SPD ausgelöste Debatte in diesem Verfahrensstadium nicht, sagte Seehofer am Freitag beim Besuch des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg.