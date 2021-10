Anzeige

Parteien Seehofer: Habe Söder 2020 Rücktritt als Minister angeboten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat nach eigenen Worten im vergangenen Jahr seinen Rücktritt angeboten - das sei vom CSU-Vorsitzenden aber nicht angenommen worden.

Mail an die Redaktion Horst Seehofer spricht bei der Vorstellung eines Berichts in Berlin. Foto: Christophe Gateau/dpa

München.„Ich habe Markus Söder vor einem Jahr mit Blick auf die Wahl angeboten, zurückzutreten und Platz für jüngere Leute zu machen“, sagte Seehofer in einem Interview von „Donaukurier“ und „Passauer Neue Presse“ (Freitag). „Er hat abgelehnt – obwohl er Anfang 2020 der Meinung war, das Kabinett müsse umgebildet werden.“ Tatsächlich hatte Söder zu Jahresbeginn 2020 für eine Kabinettsumbildung vor der Wahl plädiert - wenige Wochen später begann dann allerdings die Corona-Pandemie.

Den Grund für die Niederlage bei der Bundestagswahl sieht Seehofer in einer „Selbstbeschäftigung“ der Union. Über Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) sagte er: „Ich sage nicht, dass er keine Fehler gemacht hat. Aber so einfach ist es nicht. Laschet geschieht Unrecht. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Politiker im eigenen Lager so stark kritisiert wird.“ Seehofer betonte: „Wenn ich von Selbstbeschäftigung spreche, meine ich die gesamte Union. In meinen Augen ist das der Grund für die Wahlniederlage, nicht die Stärke der Konkurrenten.“

Die drei Parteien, die jetzt die Regierung bilden wollen, machten es nicht schlecht, sagte Seehofer mit Blick auf SPD, Grüne und FDP. „Für die Union sollte das eine Botschaft sein: Es geht nur gemeinsam.“ Zur Frage, ob Söder doch der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre, sagte Seehofer nichts. „Seit vier Jahren äußere ich mich weder zur Person meines Nachfolgers noch zu seiner Politik. Umgekehrt gilt das Gleiche. Diese Praxis ist uns gut bekommen.“

Kritisch äußerte sich Seehofer über einen der Nachfolgekandidaten als CDU-Chef, den Außenexperten Norbert Röttgen. „Vor kurzem habe ich eine Talkshow gesehen, in der Herr Röttgen zu Gast war. Er tat so, als wisse er, wie die Union aus der Krise findet“, sagte Seehofer und fügte hinzu: „Er hatte doch seine Chance. Als er einst Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen in NRW war, fuhr er für die Union das schlechteste Ergebnis in der jüngeren Geschichte ein.“

Mit Blick auf das bevorstehende Ende seiner politischen Karriere sagte Seehofer: „Ich bin in aufgeräumter Stimmung. In mir spüre ich eine große Sehnsucht nach dem Leben, das danach kommt. Aber klar: Wenn der letzte Tag da ist, werde ich wehmütig sein.“ Es sei aber nicht nötig gewesen, sich auf das Leben ohne Politik vorzubereiten. „Ich stelle den Schalter auf Aus und ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück. Komplett“, sagte der frühere bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende. „Ich knipse mein politisches Leben aus.“ Er freue sich nun auf ein Leben ohne Ämter und Gremien.

