Leute Seehofer isst am liebsten Marmorkuchen Bundesinnenminister Horst Seehofer isst am liebsten einfache und sättigende Speisen.

Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister. Foto: Hendrik Schmidt

Ingolstadt.„Ich mag noch immer Steinkuchen am liebsten. Da weiß meine Frau schon, dass ich einen Marmorkuchen meine“, sagte er in einem Interview zu seinem 70. Geburtstag an diesem Donnerstag dem in Ingolstadt erscheinenden „Donaukurier“. Eintopf sei auch sehr beliebt oder eine Suppe mit Gemüse und Würstchen. „Das war unsere Kindheit. Da ist in einem Haushalt mit vier Kindern und einem Vater, der im Winter arbeitslos war, nahrhaft gekocht worden. Man musste mit einfachen Zutaten satt sein“, sagte Seehofer.

Seine Essensvorlieben seien auch eine schöne Verbindung zum Kanzleramt, wo es bei abendlichen Besprechungen im Regelfall auch ein Abendessen gebe. „Ich behaupte, dass es in Berlin nirgendwo eine bessere Verpflegung gibt als im Kanzleramt. Nicht so ein Eliteessen, wie die Leute meinen, sondern Königsberger Klopse und solche Dinge. Man geht satt von dannen.“