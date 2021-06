Anzeige

Bundesregierung Seehofer nach vier Wochen Quarantäne wieder im Ministerium Nach einer überstandenen Corona-Infektion kehrt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an diesem Montag zurück nach Berlin.

Mail an die Redaktion Horst Seehofer (CSU) bei einer Pressekonferenz. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Berlin.„Der Bundesinnenminister ist gesund, er wurde negativ getestet und kann jetzt die Quarantäne verlassen“, sagte ein Sprecher am Freitag. Ab Montag werde er seine Amtsgeschäfte wieder von Berlin aus führen und nicht mehr aus dem Home Office.

Der CSU-Politiker war am 10. Mai positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich daraufhin in häusliche Isolation begeben. Ins Krankenhaus musste der 71-Jährige dem Vernehmen nach nicht. Seehofer war am 14. April erstmalig gegen Covid-19 geimpft worden. Ihm wurde das Präparat von Biontech/Pfizer verabreicht.

