Parteien

Seehofer nimmt Dobrindt in Schutz

Im Streit über Asylverfahren hat Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer seinen Parteifreund Alexander Dobrindt vor Kritik auch aus der CDU und des Anwaltvereins in Schutz genommen. „Niemand will den Rechtsstaat infrage stellen“, betonte Seehofer vor einer CSU-Präsidiumssitzung am Montag in München. „Das ist ein Argument, das aus der Luft gegriffen ist.“