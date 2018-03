Landtag

Seehofer sagt als Zeuge zu Bayern-Ei-Skandal aus

Der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll heute als Zeuge im Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags zum Bayern-Ei-Skandal aussagen. Der auf Drängen von SPD, Grünen und Freien Wählern ins Leben gerufene Ausschuss soll die Hintergründe der folgenschweren Salmonellenverseuchung in Eiern der niederbayerischen Firma Bayern-Ei im Jahr 2014 beleuchten. In mehreren europäischen Ländern waren damals Menschen an Salmonellen erkrankt; mindestens ein Mensch soll an den Folgen gestorben sein.