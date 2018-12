Kommunen Seehofer soll Ehrenbürger werden Der CSU-Politiker soll für sein Engagement bei der Umwandlung des Zentralklinikums Augsburg in eine Uniklinik gewürdigt werden.

Mail an die Redaktion Horst Seehofer (CSU) war von 2008 bis 2018 Bayerischer Ministerpräsident. Foto: Michael Kappeler/Archiv

Augsburg.CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer soll Ehrenbürger der Stadt Augsburg werden. Der Stadtrat will am heutigen Donnerstag in einer nichtöffentlichen Sitzung darüber entscheiden, wie die Tageszeitung „Augsburger Allgemeine“ (Donnerstag) berichtet. Eine Mehrheit gelte als sicher. Auf Initiative von Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) hatte der Ältestenrat des Stadtrats dem Bericht zufolge am Mittwoch der Verleihung der Ehrenbürgerwürde zugestimmt. Damit soll der Einsatz des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten für die Umwandlung des kommunalen Zentralklinikums Augsburg in eine Uni-Klinik gewürdigt werden.

