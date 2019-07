Energie Seehofer stützt Trassengegner Bundesinnenminister stellt die Juraleitung P53 auf den Prüfstand und ermuntert Bürgerinitiativen zum friedlichen Widerstand.

Von Christine Schröpf

Dietfurt.Als die Limousine des Bundesinnenministers am Sonntag pünktlich um 10 Uhr auf das Dietfurter Volksfestgelände rollt, wird Horst Seehofer bereits von einer großen Gruppe Stromtrassengegner erwartet. Sie säumen seinen Weg zum Festzelt. Wallnsdorf, Winterzhofen oder Pollanten sagen Nein zur „Monstertrasse“, ist auf grellen Schildern zu lesen. Die Orte im Landkreis Neumarkt liegen entlang der gut 80 Jahre alten Juraleitung. Die P 53 soll bald modernisiert und aufgerüstet werden, damit zwischen dem Großraum Nürnberg und dem Südosten Bayerns der Strom auf dem neuesten Stand der Technik fließt. So jedenfalls der Plan der Bundesnetzagentur, dem der Bundestag zugestimmt hat. Anwohner zweifeln massiv an dem Projekt. Nikolaus Aurbach von der BI „Keine Juratrasse“ warnt vor 90-Meter-Masten mitten in der Natur. Zu ihrer eigenen Überraschung werden die Gegner aber an diesem Tag in Seehofer einen einflussreichen Mitstreiter finden. „Die Bürgerinitiative hat mich an ihrer Seite“, verspricht er – in seiner Funktion als Minister und auch als CSU-Ehrenvorsitzender. „Ein so großes Projekt, das man über Generationen sieht, das muss sehr gut überlegt sein.“

