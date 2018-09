Parteien Seehofer und Söder: Zusammenstehen und Kurs halten Angesichts miserabler Umfragewerte nur gut einen Monat vor der Landtagswahl haben Parteichef Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder die CSU zu Ruhe und Geschlossenheit aufgerufen. In einer CSU-Vorstandssitzung am Montag in München betonten nach Teilnehmerangaben beide, man wolle keinen Kurswechsel, sondern inhaltlich Kurs halten. „Wir stehen zusammen“, sagte Seehofer demnach, Söder forderte „maximale Geschlossenheit“.

Mail an die Redaktion Horst Seehofer (l-r, CSU), Bundesinnenminister, sitzt hinter Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Peter Kneffel

München.Söder rief dazu auf, souverän zu agieren, nicht hektisch, und Leidenschaft und Willen zu zeigen. „Es geht um die große Idee der Volkspartei CSU.“ Zudem mahnte er, man müsse sich in den Wochen vor der Wahl voll auf Bayern konzentrieren, sich überlegen, was Bayern nütze und was nicht. Der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber und der frühere CSU-Chef Erwin Huber forderten, den „radikalen Kern“ der AfD hart anzugehen.