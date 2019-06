Pfingsttreffen Seehofer verurteilt Antisemitismus Bundesinnenminister spricht beim Sudetendeutschen Tag von Irrlichtern und Irregeführten, gegen die gemeinsam zu kämpfen sei.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Bundesinnenminister Horst Seehofer war Hauptredner bei der Festveranstaltung „Ja zur Heimat im Herzen Europas“ der Sudetendeutschen am Samstag in Regensburg. Foto: Tino Lex

Regensburg.Mit scharfen Worten gegen Antisemitismus hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer am Samstag beim Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in Regensburg zu Wort gemeldet. Es gebe Null Toleranz gegenüber Antisemitismus und Rassismus. Die Heimatvertriebenen sieht er als Verbündete im Kampf gegen „Irrlichter“ und „Irregeführte, die glauben, sie können in unseren Zeiten immer noch gegen andere Rassen, Völker oder die Juden zu Felde ziehen.“ Es müsse Grundkonsens in der Gesellschaft sein, dass es dafür keinen Millimeter Platz gebe. Bedauerlicherweise steige aber die Zahl der Straftaten mit antisemitischen Hintergrund in Deutschland wieder an. Praktisch keine Einrichtung der Juden könne ohne Polizeischutz gelassen werden. Rückhalt erhielt Seehofer am Samstag von Steffen Hörtler, dem Landesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Bayern. „Antisemitismus, aus welcher radikalen Ecke dieser auch herauskriecht, hat in Deutschland, hat auf dieser Welt, nichts verloren.“

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

######## ###### #### ### ### ############ ######## ######## ### ######## #####. ### ################ ########### ## ### ############## ### #### ##################, ### ##### ######### ### #### ##. ## ####### ### ### ########### ########### ## ###### ### ##########, ######### #### ######, ### ########## ######, ### ######### ## ##### ### ######### ##### ### ### ############ #### ### ########## ########. ### ######## ### #### ####, ####### ####, ### #### #### ### ######## ######## ### ### ################# ### #### ## ###### ## ###### #########, #### #### ###### ########## ###### ##### #######.

######## #### ## ########## ### ### #### ### ########## ##### ########, ### #### ### ######### ######## ###### #####. „### #####, ### ### ########## ################# ## ###### #####, ############# ##### ###, #### ### #########, ######### ######## ### ######### ### ########## ## ####### ### ###### ## ######## ############# ## ######.“ ### ####### #####, #### ## ### ######## ### #### ##########. ## #### ### #### ### ####### ### ### ########## ########### ######## ##### ### #############.

### ###### ### ############### ### ### ######## #### #########. ## ##### ######## #########. ## ### #### ### ### ## ## ######## ###### ### ################# ## ####### – ###### ###### ## ##### ##### ########## ### ##### #########-######-######## ### ## ###### ### ###### ######. ### ######## ### ################ ########### ##### ###### ########. „##### ####### ### ######, ### ############### ### #### ################# ## ##### ### ### ########## ,#### ## ####‘ #### ### #####“, ####### ######## ## #######. ### ########### ## ### ################ ##### ### #### #### ##### ### ################### „### ############### ### ##### ### #### ##### ### #############“.

######## ##### ### #########-############# ########### #### ### ###### ##### #############, ### ## ### ###### ############## ### ########## #### ### ####### ######### ######### #### ########. „########## ### ### ######### ###### ########### ######### ### ########## ###“, ##### ## #### ## #######. ### ##### ####### ########## ####### ## ########. ### ##### ####### ###### ########, #### ### ############ ########### ## ###########, ##### ### ##########, ## ####### #### ############## #### ########## #### ###### #### ### ### ####### ############ ############## ###### ###### ## ########## #### ##### ### ############### #######. ### ##### #### ####### ###### ############# ### ## ##### ##############. #### ## ##### #### #####. „## ####### ########## ### ### ########## ####, #### ### ###### ##### ################ ### ## ########## ####### ######“, #### ### ###################.

### ################ ### ## ###### #### #### ### ########### ########. ### ######## ########### #### ### ########. „### ### ###### ###### ### ####### ###### ### ## #####, #### ### ##### ##### ##############, #### #### ## ## #### #### ##### ####### ### ######### ####, ### ##### ### #####, #### ### #### ## ### ######## ## ####### ## ####### ######“, #### ##. ####### ### ## ####### #### #### ####### ## ################### ######## #####. ## ####### ### #### ### ############### ######## ###### ### ##########. ## ##### ##### ##### #### ########### „######## ###, ###### ### ##########“ #####. ##### ################ ## ########### #### ### ###### ### ##-############ #### ## ####### ##### ########.

###### ##### #### ### #### ##########

### ###### ###### ######## ### #################### ##########. ### ####### ### ###### „############“, ##### #######. ####### ### ##### ### ##### #### ######### ### # ###### ### ## ####### ######, ##### #### ### ##### ### ### ####### ### ######### #### ####### #### #######, ### „#######, ### ##### ##### ###### #. ###### ###.“ #### ########### ######### ## ### ########### #### ####. ### ######### #####, „### ### ### ############## #### ######### ##### ########“ ######.

### ############# #### ## ####### ##### ####### ### ##### ############### ## ### ############ #####-##### ## ####. #### #### ################# ###### ##### ########, ### ### ### ########## ### ################ ########### ###.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### ######## ###### ### ### ##########: ###.################.##/########