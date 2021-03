Anzeige

1 Jahr Corona Seelische Schmerzen einer Grenzpendlerin Um in Furth im Wald weiter arbeiten zu können, musste die Tschechin Katerina ihre drei Kinder verlassen. Ein harter Schnitt.

Merken

Mail an die Redaktion Für Grenzpendler wie Katerina Flach zwischen Tschechien und Bayern ist die Lage derzeit schwierig. Foto: MZ Video

Furth im Wald.Ein Bett, ein Tisch, eine kleine Küche und ein Fernseher. So sieht das vorübergehende Zuhause von Katerina Flach aus, wenn man überhaupt von Zuhause sprechen kann. Momentan wohnt die Mutter von drei Kindern auf rund 20 Quadratmetern in einer Pension in Furth im Wald. Wir treffen Flach am 23. Februar 2021. Zehn Tage zuvor hatte sie ihre Familie verlassen müssen. Wann sie ihre Lieben wieder in die Arme schließen kann, weiß sie nicht. Denn Flach lebt in Tschechien, arbeitet aber bei einer Spedition in Furth im Wald. Nun spricht sie über ihr derzeitiges Leben.

### ### ####### ############

#### ## ### ######## ####### ##### ### ### ########## ## ### #########, ## #### ##### ####### ###########. ## ######-#### ###### ### ########## ## ### ############# ##### ###### ##########, ## ### ##### ################ ## ### ############# ## #######. ## ##. ####### ###### ### ### ###### ############ ###### ######## ############. ### ######## ##### ### ### ######### ############. ### ######## ####### ### ####### #### #######, ## ### ##### #### ### ########### #### ### ###### ###### #####. ### ### ##### ###### ##### ###### ####, #### ### ##### ########### #### ###### #####. #### ###### ### #### ######, ############## #### ### ##### #### ####### ### ###### #### ### ### ###.

#### ### ###### ###### ###### ## #### ############ ###### ## ######, ##### ### ##### ######## ##### ## #####. #### #### ### ### ####, ###### ### ### ########### #### ##### #### ######## #####. ### ######## ### ########## #### ###### ### ######## ####### ### ######## #########, ### ############ ## ##### ################ ##### ##### ####. ######## ###### ###### ### ##### ### ### ### ######### ###### ##### ####. ##### ####### ###### ### ################## ##### ########## ### ####. ### #########, ### ### ############ ##### #### #### #### ####### #### #### ####### ###### ######, ### ### ####### #####. ########### ######-#####, ######### ######### - #### ### ##### ###### ### ##### ####### ####### ## ### ###### #########.

#### #########, #### #######

„### #### ### ###### ########## ### #### ########## ######## ####, ######## ########### ####### #########“, ####### ### ##########, ### ######## ## #### ### ####### ### ####, ## ## #### ### ## ##### ############ ## ####. „###### #### ## #### ######## ######. ## ### ### ### #### ####### ### ### #### ######### #########.“

## ### ##### ####### ### ####, #### ##### ## ### ############## ### ##### ## ####. ## #### ### ## ## ###### ###### ### #### ## ###########.

##### ## ### ####### ####?

### ###### ########, ### ### ###### ### ##### #### #### ######## ######, ########## ### ### #### #####, ###### ########## ### #### ######. ##### ###### ### ## ## ### ############# #######, ## ##### ##### #########, ### ##### ####### #### ###### ## ######. „## ### #### ##### #######, ### ##### ### ###### ## ###########, ## ### ####### #### ## ######, #### ### ####### ### #### ###### ####, ## ### #### ### ### ## #####, ### ### ## #### ##### ### ##### ### ###### ######## #######“, #### ### ##########, ### ## ### ####### ######## ######## ####.

## ########### ### ### ########### ############# ########## ### ######-##### ## ########### #### ##### ######. #### ####### #### ### ###### ###### #### ####. ### ########## ##### ### ## ####### ####### ########: ### #######. ######## ##### ### ### #### ######, #######, #### ### #### ######### #####, „### ### ###### ####### ######“. ### ###### ###### ### ###### ########. ### #######: „## ###### ##### #### #### ##### #########, #### ### ####### #####. ###### ####### ## ########## ##### ## ### ###### #####, #### #### ###### ####### #####.“ #### ### ### ### ####### ####### ########## ######, ###### ### ######### ###### ##### ## #######. ### ##### „##### ########## ### ##### ### #### ########“.

### ######: ###### ### ##########

### ######## ##### ### ### ########## #### ## ######## ##### ### ###### ### ###########. #### ###### ## ##### ### ########## ## ### ###### ######### ####, ### #### ########. ####### ### ########## ## ### ############# ### #### ## ########### ###### #### #######, ### ## ########### ### ########## #### ####### ##### ## ######. #### ########## #### ### ### ######, ## ### #### ######## ##### ###### #### ############ ###### ## #### ###### ###### ####. ### ### #### ### ###### ### ####, #### ### ######: „## ###### ####### ###### ### ### ########.“