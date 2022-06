Dachau Segelflieger landet wegen Rückenwind im Straßengraben

Ein Flugschüler ist mit seinem Segelflieger anstatt auf der Landebahn im Straßengraben gelandet. Der Rückenwind war am Donnerstag so stark, dass der 58-Jährige das Flugzeug nicht zum Anhalten bringen konnte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

dpa