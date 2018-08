Lebensmittel Seidl-Confiserie ruft Produkte zurück Der Verzehr einiger Kürbiskern-Produkte kann zu Verletzungen führen. In der Rohware wurden Glassplitter entdeckt.

Mail an die Redaktion Auf dem Produktfoto sind die betroffenen Artikel zu sehen. Foto: Seidl

Bayern.Die Rückrufaktion betrifft verschiedene Schokoladen, Kürbiskerne, Backmischungen und „Stangerl“. Es wurde eine Tabelle veröffentlicht, welche Produkte genau betroffen sind. Die in der Tabelle genannten Chargen wurden vom Hersteller zurückgerufen, da ein anderer belieferter Kunde in fünf Tonnen Rohware fünf Glassplitter in der Größe von 0,5-1,0 cm Länge und 0,5 cm Stärke entdeckt hatte.

Seidl schreibt in der Pressemitteilung: „Kürbiskerne sind kleiner, insofern halten wir das Risiko für äußerst unwahrscheinlich, dass während handwerklicher Verarbeitung und strenger Qualitätskontrollen (Sicht, Detektor und Sieb) Glassplitter dieser Größenordnung mitverarbeitet wurden. Dennoch kann eine Gefahr für unsere Kunden leider nicht vollständig ausgeschlossen werden und wir müssen darauf hinweisen, dass ein Verzehr des Artikels bei Verbrauchern zu Verletzungen führen kann.“ Die besagten Produkte wurden über das Ladengeschäft in Laaber, als auch über den Online-Shop auf www.Seidl-Confiserie.de verkauft.

Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons im Ladengeschäft in Laaber zurückgeben oder per Post an untenstehende Adresse zurückschicken.

