Seife liegt wieder im Trend Mehr Menschen greifen wieder zur Seife.

Mail an die Redaktion Cosmin Katko (l.) und Marc-Simon Wolf halten in ihrem Laden Tabletts mit den Seifen in den Händen. Foto: Timm Schamberger/dpa

Nürnberg.„Seifen erleben eine Renaissance“, sagt die Marktforscherin Elfriede Dambacher. Vor allem Verbraucher, die umweltbewusst und möglichst verpackungsarm konsumieren wollen, kaufen echte Seifen. Diese sind nach Angaben von Dambacher viel ergiebiger als Flüssigprodukte, kommen ohne Plastikverpackung aus und schonen die Gewässer. Ab kommenden Mittwoch (12.2.) trifft sich in Nürnberg die Naturkosmetikbranche auf der internationalen Messe Vivaness, die parallel zur weltgrößten Bio-Lebensmittel-Messe Biofach läuft.

Besonders gefragt seien zurzeit Haarseifen, berichtet Marc-Simon Wolf von der Nürnberger Seifenmanufaktur Haused Wolf. Bei dem Bio-Unternehmen Treibholz aus Nordrhein-Westfalen ist die Nachfrage nach eigenen Angaben so groß, dass die Haarseifen dort gerade vergriffen sind. Inzwischen gibt es Haarseifen nicht mehr nur in spezialisierten Naturkosmetikgeschäften, sondern auch in Parfümerien und Drogerien. Elmar Keldenich vom Handelsverband Kosmetik hält die Haarseifen trotzdem für ein Nischenprodukt. „Die Mehrzahl der Menschen wird weiterhin normales Shampoo benutzen.“