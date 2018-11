Freizeit

Seilbahnbetreiber wollen mehr Kinder zum Wintersport bringen

Mit mehreren Initiativen wollen die Seilbahnbetreiber verstärkt Kinder und Jugendliche zum Wintersport bringen. Mit einem Online-Portal will der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte Schulen und Lehrern Hilfe bei der Planung von Skilagern bieten. Damit wolle der Verband Kinder wieder mehr in Bewegung bringen und die deutschen Wintersportgebiete als Ziel für Schulskifahren in den Fokus stellen, erläuterten die Verbandsspitzen am Freitag in München. Auch mit Ermäßigungen und Aktionen wollen die Liftbetreiber Kinder von Smartphones und Spielkonsolen weg an die frische Luft locken.