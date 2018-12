Hilfe Sein Herz schlägt auch für andere Norbert Beyer hat eine bayernweit tätige Beratungsstelle für Transplantationsbetroffene und Menschen mit Handicap geschaffen.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Werben für Organspende und beraten rund um die Transplantation: Maria und Norbert Beyer.

Straubing.In seiner Brust pocht seit zehn Jahren ein Spenderherz. Dieses Spenderherz schlägt nicht nur für ihn selbst, sondern auch für andere: Vor zehn Jahren hat Norbert Beyer, der in Straubing lebt, den Verein Transplantationsbetroffene e. V. ins Leben gerufen. Er berät Leidensgenossen und beantwortet alle Fragen, die rund um die Transplantation auftauchen. Dafür fährt der Wahl-Straubinger jeden Mittwoch in die Uniklinik nach Regensburg, setzt sich zu Betroffenen ans Bett, die auf ein Spenderorgan warten, und klärt auf. Seit Juli hilft er auch Menschen mit anderen Behinderungen und hat die EUTB-Beratungsstelle Transplantationsbetroffene e. V. gegründet. EUTB steht für „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“.

Insgesamt rund 500 solcher EUTB-Beratungsstellen sind seit dem 1. Januar neu in Deutschland gegründet worden. Gefördert wird dieses Angebot vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Beraten werden Menschen mit Behinderung und deren Angehörige – nach dem Prinzip „Betroffene helfen Betroffenen“. So ist es auch bei Norbert Beyer. Vor zehn Jahren erhielt er, der einen schweren Infarkt und ein kinderfaustgroßes Aneurysma an der Herzspitze hatte, ein Spenderherz.

Im ganzen Freistaat tätig

Norbert Beyer und seine Frau Maria haben sich extra – wie verlangt – für die Beratertätigkeit qualifiziert. Die Straubinger Beratungsstelle setzt als einzige in Bayern den Schwerpunkt auf Transplantationsbetroffene und ist im ganzen Freistaat tätig. Die Beyers beraten telefonisch und persönlich in ihrem Haus in Straubing. Jeden Mittwoch setzt sich der Berater ins Auto und fährt zur Uniklinik Regensburg, um Patienten Mut zu machen, die auf ein Spenderorgan warten. Oder sich um bereits Transplantierte zu kümmern, die mit Problemen zu kämpfen haben.

Beyer selbst bekam damals nach nur vier Wochen Wartezeit ein Spenderherz, für seine Frau „wie ein Wunder, ein Sechser im Lotto.“ Beyer weiß, welches Glück er hatte und will dieses ein Stück zurückgeben. Er weiß aber auch, welche Fragen den Kranken beschäftigen und wie groß die Unsicherheit ist. „Man fragt sich so vieles: Ob man wieder arbeiten kann, ob man mit dem Flugzeug verreisen darf, was man essen darf, ob man wieder völlig normal leben kann – ich als Betroffener kenne die Sorgen und Nöte und kann Infos aus erster Hand geben“, erklärt er.

„Unsere Botschaft ist, dass man kämpfen muss“



Bei seiner eigenen Transplantation hätte er sich so ein Angebot gewünscht, denn auch er war stark verunsichert, hatte Angst vor der OP und vor dem Leben danach. Und doch haben er und seine Frau Maria immer positiv gedacht. Genau das legen die beiden auch denjenigen nahe, die um ihre Beratung bitten: „Unsere Botschaft ist, dass man kämpfen muss und dass es sich lohnt. Und dass man das neue Organ ganz einfach annehmen muss.“ Norbert Beyer erklärt, vielen Betroffenen mache es Mut, wenn er vor ihnen steht: „Sie sehen dann, wie gut es einem nach einer Transplantation gehen kann und dass man wieder voll im Leben stehen kann. Diese Botschaft will ich verbreiten.“ Und Maria Beyer erklärt: „Wir wollen helfen. Wir brennen dafür.

