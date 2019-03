Menschen Seine Currywurst lieben alle Markus Bauer leitet die Uni-Küche und einen Löschzug. Er spricht über Leibspeisen, Geschmack und spektakuläre Einsätze.

Von Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion Markus Bauer tüftelt gerne an neuen Rezepten. Foto: altrofoto.de

REGENSBURG.Markus Bauer, die Küchenhelferinnen und die Köche frühstücken an einer langen Tafel. Die Mensa-Tische rundherum sind verwaist. Erst eine Stunde später wird der große Ansturm der Studierenden beginnen. Rohe Pommes, Gemüsemischungen und Nudelauflauf stehen in Metallbehältern bereit. In einem gewaltigen Topf köchelt die Milch für den Pudding, daneben häuft sich in einem Eimer das Schokoladenpulver. Zum Gespräch bringt der Küchenchef Kaffee mit. Der 45-Jährige denkt sozial. Seine Mitarbeiter interessieren ihn auch als Menschen.

#### #####, #### #### ### ### ########### ##### ###### ########?

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ##### ####### ##########. ##### #### ### ####################, ##### ########### ##### ### ###### ######### ########. ### ### ####### ### ########## ###. ### ###### ### ####### ### ### #### ### ##### ### ### ########.

###### ### ##### ######?

### ##### ######. ### ######## ### ### #####. ###### ##### ### ### ####-#####-####.

###### ### #######?

####, ##### #### ###### ##### ###########. ### ### ## #### #######, #### ### ######### ###### ## ### ### ####### ###### ####### ### ########## #################. ###, ## ### ## ##### ###. #### ######## ##### ####, #### ### ## #### ######## #######.

## ##### ## ## ### ##### ###: ### ### ###-####-#### ###### ### #### #######. ####### ### ####### ## ### ####, ## ## #######, ### ###### ### #### #### #### (#### ##### ######, #### ### ### ####### ######## ######), ## #### ## #### ## #######.

#### ### ## ### ####### ## ### ###-##### ### ##############. ##### ## ####?

##### ###### ### ### ##### ##### ############. ##### ### #### ###### #### #### #### ### ######. ## ######## ##### ### #### ########### ## ### – ### #### ## ### #########.

### ###### #### ##### #####. ##### ###### ### ###?

### #### ### ### ###### #### ####### ########. ### ##### ### ##### ### ##################, ####### #### ### ### ####### ##. ######## ###### ### ### ############# ########## ### ##### ###########, #### ### #### #### ### #### ##### (#####). ## ### #########, #### ### ##### #### ##### ########. #### ###### ## ### ######## #### ### ### ##### ############.

### ####### ##### ### ########?

### #### ##, ### ######### ### ##### #####. ### ############ ### ### ############## ### ####### ###############. ### ###### ##### #### ### #### ####### ############### ### ### ###### ## ### ### #####. ### ######### #### ############## #####.

## #### ######### ####, ##### ########## ##################.

### ###### ###### ##### ### #### #################. #### ## ### ########, #### ### ###, #### #####, ##### ### ### ####. ### ####, ### ######### ## ###, ### ###### ##################. #### ### ### ######### ######## ### #####.

##### ### ###### ### #####?

#### ######. ### #### #### #### ### ########. ###### ########, ### ## ##### #### ####, ###### ##### ########. #### ######### ###### ##### ######### #### #### ##### ######.

#### #####, ### ### ### ##### ########## ######?

############## ###### ### ### ### ###### #### ### ##### #### ### ###### ##### ##########. ### ###### ##### #### #####, #### ### ### ######## #### ######. ### ### ######### ##### ### ####. ### #### ### #############.

### #### ### ### ######### ###### ########?

### ## ###### ##### ### #### #######. ### ############# ### ### ##########. ### #### #### #### #####. ### ##### ########## ## ####### ###### #### ### ###### ### #### ##### ##### ## ########### ####. ### ####### #### ##### ######. ### ##### ### ###### ############# ### ##### ###### ############. ## ### #####, ### ########### ## #######. #### ######### ###### ### #### ## ######## ######## #######. ### ###### ### ### ###### #### ######## ######## ### ############ ########### ## ### ############ ######. ## ### #########, #### ## ### ##### ### ### ##### ###### #####. ##### ###### ###### ################## ### ### ##### ## ############# ###########. ### #### #### ######### ####### #########.

########## ####### #### #### ###############. ####### ## ### ### ############ ######?

#########. ### ############### ######## ## ####-#######-#######. ## #### ##### ### ####### ######. ##### ##### ###### ### ###### ##########, #### #### ### ###### #####, #### ### #### ##### #### ###### ##### ### ### #####. #### ###### ### ### #####. ## ### ### #### ##### ###########. ######## ### ########## ###### ### ############ ########### #### ######.

### #### ## ###### ############. ### ### ### ########## ##### ### ## ##########?

########## ### ##### ######. ### #### ### ######## #####, #### ## ## ##### ###, #### ### ##### ## ### ########, ### #### #####, #### #### ### ###. ## ##### #### ##### ###. ##### ### #####. ### ### ###, #### ### ##### ##############, ###### ####. ### ########## ####### ### ####. ### ### ### ######### ###### ############ #### ############. ## ##### ### ##### ############. ### ######### ######### ## ## ###### ##### ####.

### ################ ### ############?

##### ### ### ##### ### ### ########## ### ########### #####.

#########, ###### #### ### ###### ############# ##### ## ### ##### ###### ######. ########### ########## ######## ##### ##### ####### ### ## ########.

### ###### #### ######## ## ######, #### ### ### ### ###### ##### ######. #### ## ## ###### #### ## ### ###, ###### ### ### ##### ####### ###########. #### #### ############# ############ ### ### ###### ######## ### ## ########, ### #######. ### ###### #### ### ######## ########, #### ##### ## ### ##### ### ## #####. ### ### #### ##########. ### ######### ##### ###### ### ### ### #### ####. ### ######, #### ## ####### ######### ####. ### ##### #### ## ### ##### ## ### ##### ###. ## #### ########## ###### ######## ### #### ### #### #############.

### ####### ### ############ ### ### #####?

### ########### ############. ### ####### ###### ####### ### ######## ##### ####### ############ – ########### #### #########, ### ##### ####### ### #########. ### ####### ##### ### ###########, ### #### ### ### ######. ### ################ ### ############## ###### #### #### ### ### ######### ########. ### ###### ###############, ## ####### #### ### ## #### ############# ### ######## ### ### ########### ###### ### ###, ## ###### ##### #### ### ### #####.

###### ### #### ### ###### #### ### ##### ## ####### ####:

### ####### ## ##### ########.

#### #### ###### ####### #### ### #### ############ ### ############## ############/#########. #### ###### ### #### ##########. ### ############ ### #### ######### #########. ### ## ###### ##### ### ######### ##### ### ####- ### ########### #### ### ########. ############ ### ####### ##### ### ###########. ### #### #########. ### ### #### #############, ### ##### ### ##. #### ## #### ###### ########, ### #### ### #########: ############ ######### ################# ### ########-########-###### #### ###### ######### ######### ### ####-########. #### ### ### ##### ######, ###### ### #########, #### #### ####### ######### ###. ####### ###### ### ############# ### ### ####### ####### ### ### ########## ######. ### ### #### ##### ####, ####### ########.

### ###### ### ##-######## ####. ###### ############ ###### ###?

## ### #######, #### ### ### ####### ########## ### ### ######### #####. ### ########, ##### ### ###### ## #####, #### ## ####### ### ### ### #####. #### ##### ## #### ############## – ### ### ######## #####. ### ##### ####### ## ##########, ##### ## ##########, #### #### ###### ####### ### – ### ##### ### ### ##### ############ ##########.

####### ########### ##### ### ####.

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### ######## ###### ### ### ##########: ###.################.##/########