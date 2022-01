Anzeige

Glatteis Selbst Räumfahrzeuge hatten Probleme Auf der Staatsstraße 2139 in Richtung Sankt Englmar kam es wegen einer Eisschicht zu einem kilometerlangen Stau.

Mail an die Redaktion Autofahrer haben mit Schnee und Glätte zu kämpfen. Foto: Ute Wessels/dpa

Sankt Englmar.Eine Eisschicht auf der Staatsstraße 2139 in Richtung Sankt Englmar in Niederbayern hat am Donnerstag selbst Räumfahrzeuge in Probleme gebracht. Nach Augenzeugenberichten bildete sich am Feiertag ein mehrere Kilometer langer Stau, weil dutzende Autofahrer auf der Straße ins Rutschen oder gar nicht mehr weiterkamen. Auch die Räumfahrzeuge hatten demnach Mühe, auf den Eisplatten zu fahren. Teilweise seien sie durch liegengebliebene Autos blockiert worden.

Der Fahrer eines Räumfahrzeuges blieb oben am Berg zunächst einmal stehen, um nicht ins Rutschen zu geraten. Dann streute er mit einer Schaufel Salz auf die Fahrbahn, so dass die Eisschicht auftaute und die liegengebliebenen Autos den Weg freimachen konnten. Laut eines Polizeisprechers waren zunächst keine Unfälle in diesem Bereich bekannt. Die Straße war nach seinen Angaben am späten Nachmittag wieder passierbar.

