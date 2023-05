Landkreis Bad Kissingen Selbstgebautes Solarkraftwerk explodiert Ein 72-jähriger Mann ist bei einer Explosion eines von ihm selbst gebauten Solarkraftwerks schwer verletzt worden. Der Senior hatte die von der Polizei als „Solarbatteriepowerbank“ bezeichnete Konstruktion in seiner Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) demnach selbst zusammengeschaltet und verdrahtet. Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge handelte es sich um ein kleines Kraftwerk aus einer Solarbatterie, einer Balkonsolaranlage und diversem weiteren Elektrozubehör.

dpa

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Büttner/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bad Brückenau.Am späten Samstagnachmittag explodierte das Gerät demnach aufgrund eines technischen Defekts. Der 72-Jährige befand sich dabei in unmittelbarer Nähe und wurde schwer verletzt. Er wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.