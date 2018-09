Online Selfies und Hashtags: Stimmenfang anders Der Landtagswahlkampf findet auch in sozialen Netzwerken statt. Besonders beliebt bei jungen Menschen ist Instagram.

Von Anna-Maria Deutschmann

Mail an die Redaktion Markus Söder hat mehr als 13 000 Follower bei Instagram. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Die Stirn ist halb abgeschnitten, Licht und Schatten flackern abwechselnd über sein Gesicht, im Hintergrund ist das Rauschen vom Dienstwagen zu hören. Schnell noch ein Selfie-Video auf der Rückbank, noch ein paar Hashtags dazu. #Bayern, #Landtagswahl – posten. Dann geht es für Markus Söder weiter zur nächsten Veranstaltung. Spätestens seit diesem Jahr laden neben dem CSU-Ministerpräsidenten alle bayerischen Spitzenkandidaten im hippen Netzwerk Instagram Fotos und Videos hoch. Söder ist dort seit 2015 aktiv und liegt mit mehr als 13 000 Followern vorne.

„Mit den Selfies verändert sich die Darstellung der Politik im Internet.“ Christian Nuernbergk



Auf den Profilen menschelt es. Söder beispielsweise sitzt barfuß auf einem Steg am See, Natascha Kohnen von der SPD präsentiert Orangensaft und Marmelade auf ihrem Frühstückstisch, Katharina Schulze von den Grünen streckt ein Eis in die Selfie-Kamera. „Die Accounts der Kandidaten haben sich professionalisiert und gehen mit den Trends der Zeit“, sagt der Kommunikationswissenschaftler Christian Nuernbergk von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Wahlkampf werde persönlicher, privater, meint auch Politikberater Martin Fuchs, der schon diverse Parteien bei Wahlkämpfen beraten hat. „Mit den Selfies verändert sich die Darstellung der Politik im Internet. Die Kandidaten zeigen nicht mehr nur die kühle Seite der Politik mit den üblichen PR-Handschüttelfotos.“

„Der Straßenwahlkampf ist nach wie vor präsent und effektiv.“ Mirko Drotschmann



Nachdem die sozialen Medien im Landtagswahlkampf vor fünf Jahren noch keine große Rolle gespielt haben, investieren nun alle Parteien intensiv. Wie hoch genau die Ausgaben sind, wollen CSU, Grüne, FDP und Freie Wähler nicht verraten. SPD und AfD dagegen zeigen sich offener: Für die SPD-Kampagne gebe man mit etwa 250 000 Euro das Zehnfache des damaligen Budgets für den Online- und Social-Media-Wahlkampf aus, sagt ein Sprecher. Die AfD investiert nach eigenen Angaben rund 50 000 Euro. Im Gegensatz zu den hohen Druckkosten seien Social-Media-Kampagnen vergleichsweise leicht zu finanzieren, heißt es von der Partei, die bislang noch nicht im Landtag vertreten ist. Für Wahlplakate gebe die AfD einen höheren sechsstelligen Betrag aus. Gleichzeitig wenden die Parteien auch mehr für das traditionelle Außenmarketing auf. So hängt etwa die SPD mit bis zu 200 000 Exemplaren ein Drittel mehr Wahlplakate auf als 2013. „Der Straßenwahlkampf ist nach wie vor präsent und effektiv“, sagt YouTuber Mirko Drotschmann. „Wenn mich ein gesponserter Post bei Facebook nicht interessiert, kann ich ihn schnell wegklicken. Wahlplakaten kann ich mich nicht so leicht entziehen.“

