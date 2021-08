Anzeige

Pilze Seltene Koralle am Nationalpark entdeckt Eine Familie hat auf einer Blumenwiese im Bayerischen Wald eine vom Aussterben bedrohte Wiesenkoralle gefunden.

Merken

Mail an die Redaktion Die Wiesenkoralle ist so selten geworden, weil sie ganz besondere Lebensraumansprüche hat. Foto: Peter Karasch/Nationalpark Bayerischer Wald

Neuschönau.Die Pilzfamilie des Böhmerwaldes ist um eine Art reicher. Im Landkreis Freyung-Grafenau, nahe des Nationalparks Bayerischer Wald, ist eine vom Aussterben bedrohte amethystfarbene Wiesenkoralle entdeckt worden, wie der Nationalpark mitteilt. Zu verdanken ist der Fund der aufmerksamen Beobachtung einer Familie aus Blumental bei Neuschönau.

In Bayern vom Aussterben bedroht

Die Amethystfarbene Wiesenkoralle, mit wissenschaftlichem Name Clavaria zollingeri, gilt in Bayern als vom Aussterben bedroht. Neben dem jüngsten Nachweis in direkter Nähe des Nationalparks Bayerischer Wald gibt es im ganzen Freistaat nur noch sechs weitere Vorkommen. „Die Korallenform und intensiv blauviolette Färbung können durchaus mit den schönsten Meereskorallen mithalten“, findet Nationalparkmykologe Peter Karasch, der den Fund laut Mitteilung im Labor eindeutig bestimmte.

„In Europa ist der hübsche Wiesenpilz überall selten geworden und gilt als Zeigerart für sehr wertvolle Wiesenbiotope. Wie die meisten Pilzarten von artenreichen Mähwiesen ist diese Wiesenkoralle sehr empfindlich gegenüber hohen Nährstoffeinträgen.“ Nicht nur wegen der besonderen Lebensraumansprüche, sondern auch aufgrund seiner außergewöhnlichen Form findet er weltweit Beachtung bei Naturfreunden.

Vermutlich ein lebendes Fossil

Die Wiesenkoralle findet man in Asien, Indien, Australien, Neuseeland, Nord- und Südamerika sowie Europa. „Diese Tatsache lässt vermuten, dass es sich um ein lebendes Fossil aus dem Urkontinent Pangaea handeln könnte“, sagt Karasch. Der Experte weiß auch, warum der Pilz gerade im Blumental entdeckt wurde: „Die Familie pflegt ihre artenreichen Blumenwiesen in traditioneller Weise und leistet somit ihren Beitrag für die Erhaltung unserer Biodiversität.“ Nur so habe die Wiesenkoralle die Möglichkeit zu gedeihen.

Karasch vermutet zudem, dass es eventuell noch weitere unentdeckte Vorkommen auf den Bergwiesen des Böhmerwaldes gibt. Wer auf sie stößt, soll sich an die Nationalparkverwaltung wenden.