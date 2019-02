Unfälle Seltenes weißes Reh von Auto getötet Ein seltenes weißes Reh ist in der Oberpfalz bei einem Wildunfall getötet worden.

Ein weißes Reh steht auf einem Feld bei Bissendorf (Landkreis Osnabrück). Foto: Wilhelm Bruns dpa/Archiv

Waffenbrunn.Ein 58-jähriger Autofahrer war bei Waffenbrunn (Landkreis Cham) unterwegs, als das Tier am Waldrand über die Straße lief, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Das Fahrzeug erfasste das Reh frontal. Das weiße Reh starb am Dienstag an der Unfallstelle. Mehrere Medien berichteten über den Vorfall.

Weiße Rehe seien selten, erklärte Claudia Gangl vom Bayerischen Jagdverband. Ein genauer Bestand der Tiere sei nicht zählbar. Genmutationen und gestörte Farbzellen seien dafür verantwortlich, dass in der Natur sowohl weiße als auch schwarze Rehe vorkommen. Weiße hätten es aber deutlich schwerer, weil sie von ihren Feinden schneller als Beute erkannt werden.