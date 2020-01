Unfälle Senior auf Parkplatz von Auto erfasst und schwer verletzt Ein 77 Jahre alter Mann ist auf einem Parkplatz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archiv

Bad Brückenau.Der Senior war in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) auf dem Weg zu seinem Auto, als er vom Wagen einer 66-Jährigen erfasst und zu Boden geworfen wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann erlitt bei dem Unfall am Mittwoch Knochenbrüche und wurde in ein Krankenhaus gebracht.