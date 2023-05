Verkehr Senior fährt mit Auto gegen Garage: 100.000 Schaden

Ein Senior ist mit seinem Auto in Dachau gegen eine Garage gefahren und hat damit einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Nach Aussagen des 70-Jährigen sei sein Auto beim Versuch abzubiegen, immer schneller geworden, teilte die Polizei am Samstag mit. Dadurch sei er geradeaus auf ein Grundstück eines 62-Jährigen gefahren. Nachdem der Wagen ein Tor durchbrochen hatte, prallte er gegen die Garage. Der leicht verletzte Senior kam am Freitag vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Statik der Garage müsse noch übergeprüft werden.

dpa