Augsburg Senior lagert Brandbombe zehn Jahre lang in Schuhschrank

Ein Jahrzehnt lang hat ein Augsburger Senior eine Brandbombe in seinem Schuhschrank gelagert - jetzt ist sie gefunden worden. Ein 41-Jähriger habe dem Senior am Montag Kleidung gebracht und dabei den Gegenstand gesehen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

dpa