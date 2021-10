Anzeige

Notfälle Senior nach Ausflug vermisst: Verletzt in Wald entdeckt Ein 70-Jähriger fährt gegen 23 Uhr mit einem Traktor los und ist am nächsten Morgen noch immer nicht zurückgekehrt. Bei einer großen Suchaktion wird zunächst der Traktor gefunden - und danach auch der Mann.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Marktschorgast.Ein 70-Jähriger ist bei einem spätabendlichen Traktor-Ausflug in Oberfranken spurlos verschwunden - und schließlich einen Tag später leicht verletzt in einem Waldstück gefunden worden. Der Mann war am Freitag gegen 23 Uhr mit dem Traktor auf einem Feldweg in Richtung der Autobahn 9 gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Familienangehörige suchten den Angaben zufolge erfolglos nach ihm und verständigten in den Morgenstunden am Samstag die Polizei.

Im Bereich einer Böschung in Marktschorgast (Landkreis Kulmbach) sei der Mann offensichtlich mit dem Fahrzeug den Hang hinab gerutscht - nur etwa 500 Meter vom Wohnhaus entfernt, teilte die Polizei mit. Dabei habe er sich leicht verletzt.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften samt Suchhunden und einem Hubschrauber wurde nach dem Vermissten gesucht. Das Suchgebiet erstreckte sich den Angaben zufolge auf anliegende Waldstücke und Felder. Zunächst fanden die Einsatzkräfte den Traktor auf einem Feldweg - von dem Rentner fehlte da aber noch jede Spur, wie ein Polizeisprecher am Samstagmittag sagte.

Weshalb der 70-Jährige so spät mit dem Traktor unterwegs war, sei derzeit nicht bekannt, sagte der Sprecher. Unklar war zunächst auch, warum der Mann die Nacht in dem Waldstück nahe der Unfallstelle verbrachte und nicht nach Hause lief. Möglicherweise habe er sich verlaufen, hieß es.

