Brand Senioren wollen brennende Wohnung nicht verlassen

Ein älteres Ehepaar hat seine brennende Wohnung in München trotz Aufforderungen eines Nachbarn nicht verlassen wollen. Der Nachbar hatte den Rauchmelder gehört und vergebens versucht, die Eheleute zum Flüchten zu überreden, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachen die Wohnungstür zur stark verrauchten Wohnung in einem Hochhaus schließlich auf und fanden die 83-Jährigen „augenscheinlich verwirrt“ am Esstisch sitzend. Das Paar erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

dpa