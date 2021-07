Anzeige

Verkehr Seniorin kommt bei Zusammenstoß mit Lastwagen ums Leben Eine Frau ist in Pentling (Landkreis Regensburg) am Steuer ihres Autos auf der B16 mit einem Lastwagen zusammengestoßen und ums Leben gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht fährt auf einer Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Pentling.Die 84-Jährige war mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Sontagmorgen mitteilte. Durch den Aufprall mit dem Lastwagen wurde ihr Auto gegen einen Kleintransporter geschleudert. Die Autofahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Die Fahrerin des Transporters und ihr Beifahrer blieben unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210725-99-517767/2