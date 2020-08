Anzeige

Polizei Seniorin kracht mit Auto in Vorgarten Eine 72-Jährige ist mit ihrem Auto in Bach an der Donau in einen Vorgarten gelandet und dabei schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Eine Seniorin kam in Bach an der Donau mit ihrem Auto von der Straße ab. Foto: Patrick Seeger/picture alliance / Patrick Seege

Bach an der Donau.Am Freitagabend ist eine Seniorin mit ihrem Auto bei Bach an der Donau von der Straße abgekommen und gegen einen Gartenzaun sowie eine Hauswand gekracht. Die 72-Jährige fuhr mit ihrem Daimler-Benz die Staatsstraße 2125 in Fahrtrichtung Wiesent. Kurz nach dem Ortseingang von Bach an der Donau kam sie aus einem bisher unbekannten Grund nach rechts von der Fahrbahn ab.

In weiterer Folge überquerte sie den Parkplatz am Sportplatz und fuhr dann ungebremst in den Vorgarten des dortigen Anwesens. Dabei entstand am Gartenzaun und an der Fassade des Anwesens ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Das Auto erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Die 72-Jährige wurde nach dem Unfall am Freitagabend schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Warum die Autofahrerin von der Straße abkam war zunächst unklar.