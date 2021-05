Anzeige

Kriminalität Seniorin mit Messer verletzt: Jugendliche festgenommen Weil sie auf eine Seniorin eingestochen haben soll, ist eine Jugendliche in Mittelfranken festgenommen worden.

Mail an die Redaktion Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Oberasbach.Zeugen zufolge habe eine junge Frau die 86-Jährige in Oberasbach (Landkreis Fürth) auf offener Straße attackiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Seniorin kam nach dem Angriff vom Dienstagabend mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Die dringend verdächtige Jugendliche wird im Laufe des Mittwochs dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Als mutmaßliche Waffe wurde ein Messer sichergestellt. Die Jugendliche und die Seniorin kannten sich laut einem Sprecher offenbar nicht. Das Motiv war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-570969/2