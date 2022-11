Nürnberg Seniorin nach Sturz gestorben: Kind kam mit Rad entgegen

Bei einem Unfall auf einem Gehweg in Nürnberg ist eine 75 Jahre alte Fußgängerin ums Leben gekommen. Sie starb fast vier Wochen nach dem Sturz am Montag in einem Krankenhaus, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

dpa