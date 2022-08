Cham Seniorin stirbt bei Unfall in der Oberpfalz

Bei einem Unfall in der Oberpfalz ist eine Seniorin gestorben. Die 70-jährige Autofahrerin war am Montag auf der Staatsstraße 2154 bei Furth im Wald (Landkreis Cham) unterwegs und wollte eine Vorfahrtsstraße überqueren. Dabei wurde sie an der Fahrertür von einem Kleintransporter erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 33-jährige Fahrer des Transporters wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

dpa