Waging am See.Eine 83 Jahre alte Radfahrerin ist in Waging am See (Landkreis Traunstein) gestürzt und von einem Traktor erfasst worden. Die Seniorin erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau sei am Donnerstagabend auf einem Fußweg gefahren, als sie stürzte und auf die Straße fiel. Der 38 Jahre alte Traktorfahrer habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Die genaue Unfallursache soll nun ein Gutachter klären.