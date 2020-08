Anzeige

Unfälle Seniorin tot aus Badesee geborgen Eine 72-jährige Schwimmerin ist am Donnerstagnachmittag leblos aus dem Langbürgner See im Landkreis Rosenheim geborgen worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Bad Endorf.Ein Schwimmer hatte sie im Wasser entdeckt und an Land gebracht. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Laut Polizei stammt die Frau aus einer kleinen Gemeinde am Chiemsee und dürfte am Badeplatz Gattern zum Schwimmen in den See gegangen sein. Die Kripo Rosenheim untersucht jetzt die genauen Todesumstände und bittet Zeugen um Hinweise.