Anzeige

Kriminalität Seniorin um mehrere Tausend Euro betrogen Eine Seniorin aus dem Allgäu wurde von einem vermeintlichen Verehrer aus dem Ausland um mehrere Tausend Euro gebracht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kaufbeuren.Nachdem die 77-Jährige und der vorgebliche Akademiker aus Afghanistan auf einer Online-Dating-Plattform viele Nachrichten gewechselt hatten, sollte die Frau aus Kaufbeuren ein Paket des Mannes annehmen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie überwies auf seinen Wunsch hin Zollgebühren und mehrere Tausend Euro auf ausländische Konten für ein „Anti-Terror-Zertifikat“ und eine Bescheinigung, dass das Paket unbedenklich sei. Als ihr schließlich Zweifel an den Absichten des Verehrers gekommen waren, schaltete sie eine Detektei ein und zeigte den Betrug bei der Polizei an.